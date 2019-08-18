葉尚志：趁低吸納港交所　中長線目標300元

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，港股未能擺脫尋底的行情走勢，恒指彈了一下又再向下，一度掉頭跌穿前低位25,397點。在最近兩周的跌市中，公用股和房託股都出現了下挫，情況顯示連防守性股份都要跌的話，可見市場的整體沽壓是進一步加劇了，港股有伸延尋底跌勢的傾向，但是有逐步進入尋底尾聲後段的機會，市場通過拋售來把潛在沽壓釋放後，將有利港股找到階段性的底部位置。



香港交易所從今年7月開始、股價由高位開始掉頭回整，一方面是受到大市成交量出現縮降的影響，另一方面，市場氣氛轉弱也對其估值構成壓力，然而，在經歷了股價的調整後，加上中期業績表現符合預期，建議可以關注趁低吸納的機會。公司公布截至今年6月30日止的中期業績，期內純利按年增長有3%至52.05億元，第二季港股成交量下降，是影響增長速度有所放慢的原因。然而，滬深港通的收入及其他收益增長強勁，按年增長有39.2%至5.08億元，相信仍將是未來增長亮點。



事實上，由2014年尾以及2015年尾、分別開通了滬深港通之後，港交所的收入結構出現重大改變，並且站上了高一級台階。以此期間該股股價的波動範圍150至300元來算，中軸線在225元，如果股價進一步回整至225元或以下，相信會是中長線趁低吸納的時機，止蝕位可以放在192元，目標看300元。



(作者為註冊持牌人士)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

