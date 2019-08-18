鄭勤龍：本地銀行股進可攻而退可守

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，隨着近日中美貿易戰的局勢略有缓和，有分析指，假若短期內再沒有進一步的負面消息困擾着香港，恒指再度下行的幅度相信已不多。



在恒生指數成分股當中，銀行業版塊連日下跌，深受散戶喜愛的滙豐控股(00005)已率先創下52周新低，截稿當日收報56.5元，股價已屬吸引水平。銀行業乃「百業之母」，股息率亦高，在目前的市況來說可謂進可攻而退可守。



從卦象顯示，本地銀行股走勢正處於《地澤臨》變《山水蒙》之中，「臨」卦為君臨天下，君子道長，小人道消之象，而「蒙」卦亦有泉水匯成江河，蒙稚漸啟之兆，有利分段吸納本地銀行優質股作中長線投資。



在股息率而言，目前滙豐控股相對地較為吸引，約有7%，中銀香港(02388)5.6%，而恒生銀行(00011)亦有4.6%。



不過由於滙豐近日宣布上任不足兩年的的CEO范寧的離任消息，一改集團向來穩健的作風，令投資者憂慮，所以即使第二季的稅前盈利優於預期，大增15.8%，但股價仍然被受冷落。



雖然中美貿易戰緩和對中銀香港有利，但人民幣會否再度因貿戰而進一步貶值仍然是中銀香港需要面對的風險。



然而雖然恒生銀行的股息率為最低，但相對風險較細，加上據上周公布的中期業績顯示，期內純利按年上升8%至136.5億元，因此亦有利在中長線持有。

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