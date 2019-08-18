陳健豪：避險情勢略紓緩　美元兌日圓嘗試反彈

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，本周初美股三大指數就已出現急跌，傳統避險資產表現突出，其中金價就升至1,500美元以上，執筆前一晚更一度急升至1,534美元，按年升幅接近17%。而美元兌日圓亦在不知不覺間跌至今年低位105邊，幾乎創下今年首個交易日急跌的低位、自年初至今累計升值3.1%。



至於美國10年期債券更不用多提，指標10年期債息跌穿1.7厘，創下自2016年10月以來低位，要知道過去數年美國先後加息9次，理論上即使不計及通脹，債券價格亦應該下跌。連同上周歐洲多國如德國、荷蘭等債息同樣跌至負利率，都反映投資者即使在沒有利息收入下仍願意將資金泊進去。



出現此奇怪現象，因債券投資者一方面雖然有利息收入作為回報一部分，但同時資產升值亦可以提供另一回報，只要明白此道理，就可以預視投資者雖然在利息收入上需要付息，不過市場預期環球經濟將出現衰退，而環球央行在未來將繼續放水、減息甚至重啟量寬，都有利債價進一步向上、足以彌補利息開支。



在這段大升大跌的日子，美匯指數反而相對冷靜。美匯指數一度創下今年新高98.9後跌回97.3水平，目前正在98.14。始終在歐洲預期繼續放水、英國硬脫歐風險仍存在的情況下，美匯指數難以大跌。不過在擔心的同時又迎來曙光，美國貿易代表辦公室宣布部分貨物將剔出在9月份加關稅名單，例如國防相關物品無需繳付關稅；至於例如手機、手提電腦、電子遊戲機、電腦螢幕、指定玩具、指定衣服、指定鞋類等產品，就宣布延遲到12月15日再加收10%關稅，市場即時鬆一口氣。筆者認為白宮此舉在於想避開可能增加美國消費者負責人的重要品種，亦避開了可能影響美國企業盈利的物品。



金融市場反應正面，避險資產即時出現平倉壓力，其中金價創下新高1,534.9美元後一度急跌至1,486美元，波幅接近57美元，收盤亦出現陰燭，筆者早已提及1,520至1,550美元乃2011至2013年長期阻力區，預期短線將出現獲利平倉的誘因大大增加，關鍵支持將分別在1,486及1,455美元。



而美元兌日圓亦受消息刺激，即時從105邊急升至106.80，已反映短線跌穿105機會減弱，預期短線支持位在105.6至105.7，跌穿105止蝕，目標在107.00至107.20。

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