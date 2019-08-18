御峰理財：派糖買民心　切忌到喉唔到肺

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，香港第二季本地生產總值按年實質增長0.6%，是10年來的低位，按季負增長0.3%。要是下一季按季再出現負增長，便出現技術性衰退。在眾多本地生產總值主要組成項目中，本地固定資本形成總額、貨品出口及貨品進口分別口按年實質下跌12.1、5.4及7%。事實上，這些項目自去年第四季開始已出現每況愈下的迹象，顯然是受中美貿易戰所累。



美國將於9月1日起，向價值3,000億美元的中國貨品徵收10%關稅，相信將進一步影響環球貿易。縱然香港失業連續15期維持2.8%，處於歷史上的一個較低水平，但政府說：「經濟海嘯已經出現」，故此需要「保就業，撐企業」，而支援的重點是中小企。中小企對香港經濟非常重要，現時香港有約34萬間中小企，佔全港企業總數逾98%，合共聘用了約45%的私營機構僱員。



另外，財政司司長剛公布191億元派糖措施，結果換來小恩小惠的批評。希望政府能吸取教訓，緊記派糖必須派得豪爽，更好多點新猷，為普羅市民帶來驚喜。有政壇中人放風，表示10月施政報告派糖式措施含金量很高，使坊間對報告抱有極大期望。若果屆時未能符合市場預期，所帶來的落差更會影響民望。



早前文章提到的「不要與央行對着幹」(don’t fight with the Fed)。有研究機構統計，稱目前有超過七成的央行減息放水，繼續推動股市牛市。按市帳率計算，執筆時恒生指數與去年10月底的時候相若，逼近2016年12月的1.1倍。除非讀者認為中美兩國在貿易戰有意玉石俱焚，否則不妨發掘一下投資機會，特別市場上不乏跑贏大市的主動型港股基金，是被動型ETF外的好選擇。



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