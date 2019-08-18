潘梓生：玉米價格將於窄幅區間上落

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，玉米在5月初曾大幅飆升，12月玉米期貨由最低的363美仙一度大升至逾470美仙。當時由於美國中西部天氣持續下雨，令玉米播種速度大幅延後，加上冷濕天氣持續，令玉米作物生長也受到影響，市場已認定今年美國玉米產量將出現明顯下跌。



不過，7及8月的美國農業部供需報告逐漸調升美國玉米的種稙面積及產量預估，反映當時市場高估美國玉米可能出現的失收，玉米價格則由465美仙附近持續下滑至近日僅370美仙的水平，並已跌近5月中的低位支持。現時玉米產量預期仍較去年為低，加上農業部預計今年玉米末期庫存也會下跌，玉米產量前景仍比5月時預估為差，因此價格跌近365美仙應有不錯的技術支持。



現時玉米價格大幅急跌，短期大幅反彈可能性不高，但由於基本面並非足以令玉米價格繼續下破重要支持，玉米價格將於窄幅區間上落。投資者不妨現時於370美仙買入玉米，並於385美仙作為獲利目標，止蝕則可訂於360美仙。



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