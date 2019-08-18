鄺紫珊：全球經濟恐難免走向衰退　金銀成最佳避難所？

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，美國國債孳息率曲線倒掛，2年期國債孳息率一度高於10年期，是12年來首次。這反映投資者擔心美國經濟體可能正走向衰退；加上中國7月份經濟數據讓人失望，工業生產意外降至十多年來最低水平，均突顯中美貿易戰加劇的衝擊。



中美加徵關稅的衝突及英國脫歐所帶來的不確定性，都影響歐洲的經濟體；而有關數據亦顯示，德國經濟在第二季已出現萎縮。由於中國的數據不理想，德國經濟衰退也有隱憂，均加劇了全球對經濟的疑慮。



黃金成為資金避難所，讓金價繼續有支撐，投資者擔心全球經濟衰退，紛紛買入黃金。短期內雖沒有對黃金不利的因素，但預期未來會稍有調整，而未來1年走勢也是繼續走高。根據以往統計，過去金價正式轉「牛」時，普遍有兩至三年的大升趨勢，且白銀往往也會強勢跟升；建議投資者可在資產配置上加入金銀作避險，把握在修正時買入金、銀的資產。



過去兩個月，金、銀已出現雙雙領先的走勢，有統計自2000年以來，當黃金自低位反彈達到「牛」市升幅20%時，之後都呈上升格局，在2003至2006年，金價因經濟回溫讓原材料需求激增，如標普高盛黃金ER指數曾上升59%；銀價升幅如道瓊白銀ER指數最大升幅為198%；至於2008至2011年，因貨幣寬鬆和避險需求，黃金ER指數上升86%，白銀ER指數更升了397%。



過去10年，金銀價格的相關係數超過0.8，而白銀歷史波動幅度約為黃金的1.7倍，也代表銀價較金價有較大升幅。目前金銀價格雖已分別反彈至1,500美元及17美元，不過與近10年最高水位比較，即1,837及46美元，尚有一段空間，再加上全球央行繼續啟動寬鬆政策，中美貿易戰仍在拉鋸，全球經濟明、後年恐難免走向衰退，故投資者可多加注意金銀的投資機會。

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