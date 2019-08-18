【星期一．炒啲乜】想避險　應該點擺位？

全球經濟增長放緩，甚至釋出衰退信號，金融市場負面情緒升溫。美國債息倒掛，中國7月份經濟數據讓人失望，加上阿根廷及德國經濟衰退亦存在隱憂，環球央行未來或將續「放水」、減息甚至重啟量寬。



本周焦點在於全球央行盛會、由美國堪薩斯城聯儲銀行主辦的Jackson Hole年度座談會，市場預期聯儲局為避免經濟短期內衰退，屆時或暗示9月下調利率0.5厘。



至於香港第二季本地生產總值(GDP)向下修訂至增長0.5%，經濟10年來最差。中美貿易戰及香港政治風波未解決下，雖然踏入企業業績高峰期，惟大市反覆向下尋底走勢未改。現今市況下，有甚麼避險資產進可攻，退可守？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，做好準備。



1、【鄺紫珊：全球經濟恐難免走向衰退 金銀成最佳避難所？】

https://bit.ly/33Fz1je



2、【陳健豪：避險情勢略紓緩 美元兌日圓嘗試反彈】

https://bit.ly/33HJsTp



3、【御峰理財：派糖買民心 切忌到喉唔到肺】

https://bit.ly/2Za8awi



4、【鄭勤龍：本地銀行股進可攻而退可守】

https://bit.ly/2MmELsO



5、【曜熊理財：金融危機 貨幣基金為上】

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6、【陳鳳珠：港股繼續反覆尋底】

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