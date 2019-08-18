疑似Apple新品發布會邀請函曝光　確認後置三鏡頭

外媒報道，今年的蘋果公司(Apple Inc.)秋季發布會將於9月10日舉行。而近日市場上亦曝光了一張疑似2019年Apple秋季發布會邀請函的照片，據稱新iPhone XI系列或將於9月10日在喬布斯劇院正式發布。



值得注意的是，邀請函的主要內容除了發布會舉辦的時間地點信息外，並加入一個通體純白色的疑似三攝模組，這似乎暗示今年的iPhone系列中或將會有一款如先前爆料的那樣採用後置三鏡頭設計，邀請函整體設計還是很符合Apple簡約風格的。



市場資料顯示，今年的iPhone XI系列或將包括iPhone XI、iPhone XI Pro和iPhone XI Pro Max：iPhone XI正面或將採用6.1英寸LCD屏幕，iPhone XI Pro或採用5.8英寸屏幕，iPhone XI MAX屏幕或達6.5英寸。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

