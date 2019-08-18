「最後1公里」無人配送　「九號機器人」搶灘！

內媒報道，內地「最後1公里」的配送成本難以降低，正在壓縮配送公司的利潤空間。去年8月，九號機器人公司發布第一代「Segway配送機械人S1」，並與美團、餓了麼等外賣App建立戰略合作，正式進入無人配送領域。



至今，S1已經累計完成5,000餘公里的實地運行。在此基礎之上，九號機器人近日正式發布第二代「Segway配送機械人S2」和「Segway室外配送機械人X1」。



具體來說，「Segway配送機械人S2」主要針對寫字樓、商場、酒店、醫院等不同場景室內配送需求。另S2在上下電梯可以實現自主通行，無需人工協助，並能支持多機協作配送，每單平均8分鐘送達，3台機械人即時配送運力可達每天300單。



「Segway室外配送機器人X1」則是為用戶提供園區和校園級、樓到樓之間送達服務的室外自主導航機械人：擁有350L大容量，運行續航為100km，設計運行速度為每小時20公里；採用多線激光雷達+多視覺傳感器數據融合技術，能夠360°無死角監測車體及周圍環境，比如可自主識別紅綠燈。

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