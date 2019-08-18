人民銀行完善貸息報價機制　分析指「變相減息」

外國傳媒報道，中國人民銀行(即中國央行)周六(17日)表示，將採取多種措施以切實降低企業綜合融資成本，完善貸款市場報價利率(LPR)機制，使企業融資更容易。有專家指，此舉已幾乎是「實際減息」，只是沒有正式宣布而已。



人民銀行指出，完善LPR機制是要避免過去基準利率與市場利率不一致的問題，以降低實體經濟融資成本，起到推動降低貸款實際利率的效果。報道指，這是中國在中美貿易戰導致經濟放緩的情況下，推動刺激經濟政策的其中一環。



完善LPR機制包括規範金融機構收費、促進信貸利率公開透明、加強支持有訂單、信用的企業，以及加強各部門溝通協調，降低企業融資成本等。



中國交通銀行經濟學家唐建偉表示，此舉可被視為是指導性減息；中泰證券分析師戴志鋒也稱，完善LPR機制是指導性減息，強調人行只會在特殊情況推動這項措施。



亦有分析指，人民銀行不願意正式宣布減息，理由是擔心企業債飆升。

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