摩托羅拉推運動攝像手機One Action

外媒報道，摩托羅拉宣布One系列廉價手機最新款One Action手機。顧名思義，這款智能手機能夠為用戶提供類似於運動攝像設備GoPro的視頻質量，看起來與眾不同。



名字中的Action指的是這款手機所配置的第三個後置攝像頭：一個專用的超寬攝像頭，擁有117度的視野，能夠像GoPro一樣拍攝視頻。摩托羅拉正在讓這款手機的拍攝效果有別於普通手機的視頻，首先就是鏡頭本身。



這款攝像頭的視場超寬，但摩托羅拉也在物理上旋轉了傳感器，這意味當你垂直握住手機時，相機的框架會水平記錄視頻。這是一個小的改變，但卻能幫助用戶最大限度地發揮攝像功能。摩托羅拉還推出了一些軟件端算法，提供所謂的“增強視頻穩定性”，以減少拍攝時的抖動。



One Action手機配有6.3英寸的FHD+顯示屏，打孔屏內置1200萬像素的攝像頭。另外兩個後置攝像頭中包括一個1200萬像素的主鏡頭，一個500萬像素的人像效果深度攝像頭。



摩托羅拉One系列智能手機的處理器採用三星的Exynos 9609處理器，而非高通的驍龍芯片組。另外這款手機還配置4GB的內存，128GB的板載存儲，USB-C接口和耳機接口，以及3500毫安的電池。



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