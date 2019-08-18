經濟學家警告：股債異常　全球陷「非常危險」階段

外國傳媒報道，資產管理公司Tressis Gestion首席經濟學家Daniel Lacalle警告，按目前股市及債市表現來看，全球正處於「非常危險」的階段。



他指出，目前市場的定價正有違傳統。就債市而言，現時有超過15萬億美元的債券是處於「負利率」狀態，反映經濟雖未至於陷入通縮，但明顯地，出現「滯脹」(即經濟增長低於通脹)的機會非常高。



與此同時，股市正炒作央行會推出量化寬鬆(QE)，完全不理會企業盈利倒退等負面因素。這正正是矛盾所在！在全球不少債務處於「負利率」的時候推QE，時機上絕不合適，亦令股市處於不合理估值。目前債市預期的是全球經濟繼續放緩，但另一邊廂，股市則將經濟壞消息視作央行即將放水，繼而推升股市。結果是：只要央行稍為讓市場失望，就很可能會看到重大逆轉。



因此，他說：「在目前經濟大勢及資產估值下，相信央行會取進激進措施亦是非常危險的。」

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