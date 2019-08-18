技術分析教父：逾半世紀最困惑　睇實美股6月3日低位

外國傳媒報道，曾多次估中大市走勢、有「技術分析教父」之稱的Ralph Acampora表示，在過去50多年的職業生涯之中，從未如此困惑。



他說：「英國脫歐、北韓試射導彈、中美關稅問題，以及美國總統特朗普在社交媒體Twitter發文，從未見過如此混亂的結合。」



他表示，股市6月3日低位是技術底部，如果後市未能守住該水平，可能會導致跌幅加劇。



6月3日道指低位是24,819點；標指為2,744點；納指為7,333點。上周五(16日)則分別收報25,886點；2,888點；7,895點。



他指出，反映美國細價股的羅素2000指數，上周四(15日)未能守住前一浪的低位(5月31日的1,465點)，收報1,461點，恐預示主要指數也未必能守住6月3日低位，一旦跌穿，股市恐大跌20%或25%。亦即是說，只要跌破6月3日低位，股市大概就面臨熊市了。



至於原因，他指英國「硬脫歐」、香港社會動盪、中美貿易戰，以及美國和伊朗的核武問題。任何一件事惡化，後果都非常嚴重。

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