全球經貿戰：擬限投資高科技　中日數月內起衝突？

外國傳媒引述消息人士報道，日本有意在未來數個月內，正式推出措施管制外國投資高科技，即限制外國企業持有日本高科技企業的股權。報道指，雖然以「外國」稱呼，但予人針對中國之感。



報道透露，凡外國持有日本政府指定的高科技企業10%或以上具投票權的股份，均需接受日本政府的審查；目前日本政府的規定是：持有10%或以上公開發行股份，才需接受政府審查。換言之，分別在於「投票權」與「公開發行」。



舉例來說，假設一家企業公開發行1,200股，其中1,000股有投票權(即可以表決重要議題)；200股則不具投票權。若目前一家外國企業持有其中100股具投票權的股票，現行制度僅被視為持股8.3%(即100除以1,200)，但在新制度下，將被視為持股10%(即100除以1,000)，就需要接受政府審查。



行業分面，除了現行的核能外，手機、電腦、半導體，以及軟件等廠商也將適用。報道提到，每年中國大概收購了日本50家企業。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。