向世界錢進：移居新西蘭　投資諗得過

有綿羊國之稱的新西蘭地多人少，土地面積逾26萬平方公里，人口僅約500萬，但綿羊數量卻逾6,000萬，即平均每人可擁有十二頭綿羊。而香港則恰恰相反，只擁有1,106平方公里的土地，卻住了超過750萬人。香港人要尋找遼闊的居住空間，新西蘭自不然成為其中一個理想之選。



胡康邦移民顧問總裁胡康邦表示，不少人以為移民新西蘭十分容易，但站在投資移民層面上，移民新西蘭其實比澳洲更難，原因是資金要求更高，故能夠成功移民的客戶均比較富有。事實上，現時移民新西蘭主要有以下三種渠道。



●技術移民：建築及醫療專才吃香

不少國家以技術移民方式吸引外國人才移居當地。新西蘭移民局會在網站上列舉當地缺乏的人才，並分為長期短缺、地域性短缺（視乎各省需求的人才）和建築及基建技能短缺等。當中最渴求的職業人才以建築、醫療及科技方面為主，如職業治療師、護士及工程師等。



除此之外，透過技術移民的申請者需符合不少條件，包括年齡在55歲以下，並持有當地認可的學歷及工作經驗。另外，在整體技術移民評分制度取得160分以上，並符合英語能力要求，基本上便獲得申請條件。而有關評分制度的詳細標準可瀏覽新西蘭移民局網站。



●創業移民：攻高科技項目易獲批

至於創業移民的申請者則需獲得企業家簽證，並要求具經驗的企業家在當地創業或收購當地公司。每次簽證有效期為3年，當中分兩個階段，分別為創業期及營運期。當中所需投入資金為10萬紐元（約50.4萬港元），不計營運資金。另申請人需在評分標準下，取得120分或以上，並符合英語能力及提供完善的企業計劃書。



然而，當局逐漸收緊要求，創業項目需與高科技或出口貿易相關，故近年所見，獲得企業家工作簽證的批核率呈下降趨勢。不過，此計劃的優勢在於對申請人沒有任何年齡限制。在創業期間，其配偶可持開放工作簽證，子女亦可免費讀書，享受政府福利。



●投資移民：入場資金門檻千五萬

當地投資移民分兩種，分別為「投資者類別一」及「投資者類別二」。類別一對投資者財力要求較高，類別二較看重經驗及逗留時間。就類別一來說，申請者需投資1,000萬紐元（約5,046萬港元）於當地達3年，並在投資期最後兩年，每年在當地逗留至少44天或以上。類別二的投資金額要求僅需300萬紐元（約1,513萬港元），但需投資達4年，並在投資期最後3年，每年在當地逗留至少146天或以上。而且其要求申請者需符合英文能力要求，並有3年營商經驗，年齡則要求65歲或以下。



●IT夫婦移民 食正人才需求

夫婦Sandy和Tim成功透過技術移民新西蘭。Sandy指，2009年時已成為媽媽的她，由於香港的教育制度關係，因此決心舉家移民至當地。



她指，當初猶豫應選新西蘭還是澳洲，但因有朋友在新西蘭的奧克蘭居住，故決定選新西蘭。她與丈夫本身在港從事IT業務，而當時新西蘭極缺IT人才，故她只花9個月時間便獲得當地永居簽證。她當時只是自行上網申請移民，並無找任何中介公司處理。她建議，有意申請移民人士可先上網了解，因移民局網站早已清晰列明所需條件，只要跟足指引便可。



談及當地生活，或許不少人會以為新西蘭生活苦悶，缺乏娛樂，只能與綿羊相伴。然而，她表示，北島地區的娛樂節目較豐富，當地電影院甚至會上映香港電影，而當地亦有不少港人移民，他們甚至會組成群組，互相交流。相對而言，南島地區則較荒蕪，以自然風光為主，娛樂節目較少。此外，當地生活節奏較慢，對比香港的夜生活，不少百貨公司於晚上六時便關門，不過會於早上九時開門。



當地教育制度與醫療制度與香港亦有明顯分別。在香港，大學學位競爭十分激烈，而在當地只要有心想讀大學就可以讀，毋須承受沉重升學壓力，不少當地人更會在高中畢業後，出外歷練或工作數年才回歸校園。另外，當地教育制度較具彈性，如家長可自行選擇會否為子女報讀幼稚園。一般而言，雖然幼稚園每天課堂時間為6小時，但家長可決定子女每天上課時數，家長只需按時數來付費，而政府為每位學童每星期的學費補貼上限為20小時，換言之，家長若不想自費，可安排孩童每星期只上20小時就可。當地更設有兒童醫院，12歲或以下的兒童看醫生或取藥均為免費。



另外，她指雖然在當地沒有遭遇種族歧視，尋找工作亦不算難，但若要向上流動或成為專業人士，要有極高水平的英語能力，並對當地文化及生活用語有認識，才較易融入社會圈子，故部分行業人才仍以當地人為主。



●奧克蘭樓價逾四百萬 稱冠全國

新西蘭土地資源豐富，居住空間較廣，不難想像樓價比香港低水。根據新西蘭房地產協會的數據，2018年新西蘭房價中位數為56萬紐元（約282萬港元），按年升1.5%，2017年則按年上漲6.28%，2016年按年升13.85%，可見當地樓價開始降溫，去年樓價增速為7年來最低水平。



按不同地區樓價來看，以奧克蘭樓價較高。奧克蘭房屋平均價格為86.2萬紐元（約435萬港元），榮登全國最貴的地區。整體而言，從2001至2007年，新西蘭房價漲幅就逾1倍。



鑑於當地房價被海外投資者炒起，去年該國國會已通過「海外投資修正案」，限制海外買家購入物業，如未經海外投資辦公室許可，非居民或非公民不得購買成屋。



另方面，當地經濟維持穩定增長，據國際貨幣基金組織的數據顯示，去年新西蘭經濟增長超過3%，2017年增長3%，2016年增長4.1%，2015年增長4.2%，而2014年則增長3.2%。該機構預計2020年為3.1%。

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