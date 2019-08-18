致富智庫：「鱷王」叱吒金融市場　他育兒就這一番話？

達利奧(Ray Dalio)，今年已70歲，是一位叱吒金融市場的大人物。他是全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、近年回報跑贏「國際大鱷」索羅斯，因而被市場人士譽為新一代「鱷王」，其一言一行均會左右大局。



「鱷王」育有4名「鱷仔」，名字為Matt、Devon、Paul，以及Mark Dalio。究竟他的育子之道是甚麼？外國媒體有下列訪問：



現年35歲的Matt Dalio說：「我的父親經常說一些你也熟悉的話，例如他會說，Matt，在你的生命中，可以擁有任何想要的，但不能擁有一切。他的意思是：當你想在生命中擁有真的想要的東西時，就要放棄其他全部東西，但很多人不願意放棄。」



事實上，「鱷王」達利奧在2017年出版的書籍裏也曾提到：「你可以幻想擁有所有，但實際上不能。生命就像巨型的自助餐，永遠都有更美味的選擇，超過你期望品嚐的。當你選擇了一個目標後，代表要拒絕很多事。」



他指出，很多人在職場上的最大錯誤就是「不懂揀好就專注」！他說：「不少人在開始工作後，就在選擇的問題上拖拖拉拉，由於擔心拒絕一個更好的選擇會帶來損失，於是不斷追求很多、很多的目標，但能完成的少之又少。請不要讓自己在眾多的選擇中迷失。」



Matt Dalio表示，正因父親的勸告烙在心中，他選擇建立自己的公司。他說：「在我的生命大部分時間裏，都見證着父親只會專注其喜歡的事情，不會分心在其他事上。我學習了父親，不是為錢，而是做自己喜歡的事。如果你能做自己喜歡的事，錢就會跟着來。」



【「鱷王」不是一帆風順】

人的一生，沒有一位是一帆風順的，達利奧也是如此。他曾在1982年破產，失去過所有財富，這段經歷令他改變了做決定的方法，學會了「恐懼及謙卑」。他坦言，有了這段經歷，才造就了他創立Bridgewater，管理着1,030億美元對沖基金資產、總管理資金高達1,500億美元的成就。



一切回到1982年，達利奧當年已創立Bridgewater約7年，當時他觀察到美國銀行業向拉丁美洲過度放貸，於是覺得市場人士過度樂觀，因在1982年初，拉丁美洲國家已負債超過3,270億美元，但美國銀行業仍想在該市場賺取高回報，「爆煲」顯然是早晚的事。



結果如他所料，就在1982年8月，墨西哥財長在紐約聯儲銀行會見100位國際銀行家，告訴該國不能償還800億美元債務，其中200億至300億美元屬於美國銀行業，主因是油價突然大跌令墨西哥披索大幅貶值，從而推高利率，使該國經濟崩潰。更糟糕的是，墨西哥債務重組觸發「骨牌效應」，其餘15個拉丁美洲國家跟隨。



達利奧說：「我當時在想，美國經濟及股市一定會狂冧，但結果竟然是狂升！」主因是在1982年8月，聯儲局立即減貼現率拯救市場，令達利奧「一鋪清袋」狂輸。



●向爸爸借入4千美元度日

他坦言，當時自己太專注拉丁美洲債務問題，沒有考慮其他資訊，亦沒有預期會有救市行動。「這次我輸了自己的錢，也輸了客人的錢，我需要破產，並要向爸爸借入4,000美元度日，非常非常慘、感到萬分痛苦。」



●深明輸在那裏 再亡羊補牢

不過，達利奧並無自暴自棄，他把此刻視為「自己人生中最好的課堂，因為這一役改變了自己的心態」。自此之後，他做每一個判斷時，除了明白自己已知道甚麼，更要尋找自己不知道甚麼，令自己可以做足對沖，小心翼翼地令投資更多元化，不會只賭單邊。



他說：「這經歷令我更開明，不會自我中心，更令自己恐懼進取。如果說我現時很成功，其實只不過是我在錯誤中，學到自己必須對不知道的情況謙卑而已。」他勸勉年輕人，一定要懂得「恐懼及謙卑」，「恐懼」是指不要孤注一擲；「謙卑」是指不要狂妄自大，沒有人是懂得所有事情。

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