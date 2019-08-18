樓價UPDATES：買家觀望　租務市場轉旺

近日市場買賣數量減少，但租務市場暢旺，屯門䨇寓一個開放式戶，獲租客以1.1萬港元短租3個半月，實用呎租為41.7元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●大坑名門5座低層C室單位，實用面積約871方呎，採三房套連工人房套間隔，近日以2,400萬元連車位沽出，實用呎價約27,555元。



●北角寶城閣新近錄得頂層連天台戶，實用面積318方呎，一房間隔，天台約286方呎，放盤叫價728萬元，微減9萬元或1.2%，終以719萬元沽出，實用呎價22,610元。



●北角興漢大廈低層G室，實用面積495方呎，兩房間隔，獲區外上車客以約800萬元承接，實用面積呎價16,162元。



●天后柏傲山3座中層D室，單位實用面積596方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,980萬元承接，呎價33,221元。



●西灣河鯉景灣怡海閣高層D室，實用面積539方呎，兩房間隔，坐享海景，屬兩房則王單位，業主叫價1,100萬元，見經濟及樓市下行風險大，終減價至1,035萬元易手，實用呎價19,202元。



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九龍區



●將軍澳南豐廣場2座低層D室，實用面積約450方呎，採兩房間隔，本月原叫價750萬元放售，經議價後減價11萬或約1.5%，終以739萬元獲承接，呎價約16,422元。



●將軍澳峻瀅3座中層G室，實用面積498方呎，屬兩房間隔，以740萬元成交，實用呎價14,859元。



●九龍站凱旋門2座中層F室，實用面積約420方呎，採一房連士多房間隔，開價約1,700萬元放售，獲買家零議價承接，實用呎價約40,476元。



●西南九龍匯璽II 3B座中低層G室，實用面積272方呎，開放式間隔，獲外區客以1.6萬元承租，實用呎租約58.8元。



●大角咀港灣豪庭8座低層A室，實用面積約346方呎，兩房間隔，業主以約1.65萬元放租僅1星期，即吸引區內客洽詢，雙方議價後輕微減價500元，以1.6萬元租出，實用呎租約46.2元。



●旺角SKYPARK低層A7室，實用面積約404方呎，一房間隔，業主以約2.2萬元放租約1.5個月後，終以1.9萬元租出，實用呎租約47元。



●牛頭角得寶花園H座中層7室，實用面積約282方呎，一房間隔，以12,800元獲承租，實用呎租約45.4元。



●牛池灣曉暉花園1座高層E室，兩房間隔，實用面積約507方呎，業主以約1.7萬元放租，議價後輕微減價200元，以1.68萬元租出，實用呎租約33.1元。



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新界區



●沙田好運中心D1座低層F室，實用面積334方呎，兩房間隔，議價後以543萬元易手，實用呎價約16,257元。



●大埔康樂園14街單號屋，實用面積2,520方呎，業主開價約4,300萬元，議價後減價約572萬元，以3,728萬元沽，屬同類型單位2018年1月後之新低價，實用平均呎價14,794元。



●粉嶺名都3座低層F室，實用面積約399方呎，採兩房間隔，最終以13,200元租出，實用呎租約33.1元。



●東涌昇薈10座中層A室，實用面積約483方呎，採一房間隔，獲租客以15,500元承租，實用呎租約32.1元。



●馬鞍山站的海栢花園6座高層連平台特色單位成交，實用面積742方呎，連平台約259方呎，採3房套間隔，以1,540萬元售出，實用呎價20,755元。



●馬鞍山迎海．星灣御16座高層D室，實用面積497方呎，兩房連儲物房間隔，以18,000元租出，實用呎租36.2元。



●屯門華都花園3座低層B室，實用面積412方呎，兩房間隔，由於租客一次過預繳一年租金，業主減租1,000元，最終以月租1萬元租出，平均呎租為24.3元。



●屯門豫豐花園10座高層C室，實用面積396方呎，兩房設計，買家以510萬購入作上車自住，實用呎價為12,879元。



●屯門䨇寓北翼中層B室，實用面積264方呎，屬開放式間隔，獲租客以1.1萬元短租3個半月，實用呎租為41.7元。



●屯門嘉悅半島2座低層A室，實用面積434方呎，兩房間隔，以599萬沽出，實用呎價為13,802元。



●屯門聚康山莊5座高層E室，實用面積428方呎，兩房間隔，月租叫價1.4萬元，獲3名嶺南大學內地生以1.35萬元租入，折合實用呎租約31.5元。



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