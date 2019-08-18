病毒有得救！世銀伊波拉債券大鑊　或需派息數百萬美元！

為對抗全球大型流行疾病提供資金，兩年前世界銀行推出兩隻同為三年期的「疫症債券」（Pandemic Bonds），發行規模共4.25億美元，列舉六種病毒（沙士、禽流感、伊波拉及三種非洲熱病），只要疫情發生，達到某種預設等級，則債券本金將用於救援疾病，如在發行期間無災無難，則期滿歸還本金加利息給投資者。



世銀當日推出債券時，俾到好高息，認購反應熱烈，最終超額認購達兩倍。資料顯示，兩隻「疫症債券」，利率分別為6個月美元同業拆息（Six-month US Libor）再加6.5厘嘅沙士和禽流感債券。假設債券到期前全球出現大型流行傳染病，例如沙士（觸發因素包括疫症的散播程度、死亡人數的統計、地域分布狀況等），世銀便會把債券本金轉為抗疫資金，並贈予國際慈善組織及醫療救援機構。



另一隻伊波拉債券的利率則是US Libor再加11.1厘，資金主要用作對抗伊波拉及發燒類型等病毒。



講起伊波拉病毒，非洲嘅剛果，舊年已累計有1,800人死亡，現時疫症又再爆發，並開始散播至鄰國。然而，竟然仍未觸及債券可動用資金嘅規定，而同時間又傳來新的疫苗和治療方法已經可用於對抗伊波拉等疾病，令感染者存活率高達九成。這對病者梗係天大喜訊，但對世銀嚟講，就真係頭痛囉!



因為按照規定，世銀喺明年七月伊波拉債券到期時，就需要支付巨額本金和利息俾投資者，以呢隻債券規模達3.2億美元計，就需支付數百萬美元計利息囉。而且，仲未計另一隻同樣明年到期，同樣高息嘅沙士和禽流感債券添!



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