【深度解構】港亂局礙買樓或沽貨？先洞悉全球樓按趨勢

香港社會動盪不安，不少人都想着是否盡快賣樓，又或者應否延後買樓計劃。若撇除社會因素，純以利率前景推敲，或許目前不是賣樓時機，因全球利率趨跌，丹麥有銀行更首創全球先河，推出負利率，業主或有意置業人士或可多加參考。



【丹麥發生甚麼事？】

丹麥的Jyske Bank目前真的提供10年期樓按「負利率0.5厘」的優惠，即10年後，供款額會低於樓宇買入價；以芬蘭為基地的Nordea Bank最近亦宣布，為旗下丹麥的客戶提供新一批20年期固定利率貸款，利率由之前的0.5厘下調至「零」。這意味該筆20年期的按揭貸款將不會收取任何利息。



事實上，就算其他銀行，樓按利率亦很低，目前丹麥普遍30年樓按固定利率亦僅0.5厘，十分便宜。



●結果如何？

丹麥的大城市，例如哥本哈根、奧胡斯等，樓價在銀行相關「利誘」下升得更多。有當地分析員直言，負利率不但沒有益處，反而造就樓市泡沫。



●全球怎樣？

既然丹麥創下全球先河，之後會演變成全球趨勢，還是僅丹麥獨一例子？不妨看看目前全球形勢如何：



【美國】

當地30年平均按息已跌至3.6厘，為2016年11月以來最低。由於按息下調，令樓按需求大增，今年第2季整體樓按貸款達9.41萬億美元，已超越了2008年金融海嘯前的頂部。



目前美國人申請「加按」的宗數升至3年最多。由於貸息愈趨便宜，令諸如紐約、三藩市等數價居高不下，可負擔的樓宇正出現短缺。



值得留意的是，美國30年期債息上周曾跌穿2厘，屢創歷史新低，反映市場對長期利率突飆的預期不斷下降。



【法國】

截至今年6月，當地按息低至平均1.39厘，不少銀行為爭生意，推出更優惠的套餐，務求吸引更多客戶。



【德國】

該國按息亦跌至歷史新低，10年期樓按平均貸息1厘以下，某些貸款商更提供約0.5厘的利率優惠。由於歐央行傾向9月再深化負利率，令不少分析認為，該國按息可能會跌至「零」，與丹麥類近。



低息或會穩住當地樓價，因僅46%德國人擁有物業，相比整個歐元區平均約69%。



【歐元區】

事實上，歐元區約70%成員國今年以來已下調了按息，而整體貸款亦主要用於按揭，包括浮動及固定利率。



【英國】

相對之下，英國今年按息暫時變動不大，因該國有自己的貨幣政策。由1月至7月，2年期固定按息僅微跌0.08厘。



【匈牙利】

該國按息仍然高企，10年期定息按揭維持5厘左右，但原因是幾乎全部借款者都採用浮息按揭，即類似香港的H按，當地貨幣市場的利率接近零。



【希臘】

由於希臘債務曾出現違約危機，令當地的主權債利率較高，連帶按息也較高。截至6月，當地浮息按揭平均利率約3.08厘，按年上升0.11厘。



【中國香港】

滙豐及渣打近期將按息輕微上調0.1厘，至大約2.48厘。



【日本】

由於日本已採用負利率政策，10年期固定按息處於0.65厘，部分銀行更推出低至0.53厘的優惠。



由於按揭息率愈來愈低，去年東京樓價升1.3%，其他地區也升0.2%，為過去27年以來首錄上升。不過，全國整體價格仍只及1991年的38%。



【澳洲】

隨着當地央行將利率減至歷史最低，按息亦下調0.4厘左右，目前平均利率約4.94厘，令過去兩個月，悉尼樓價回升，扭轉了過去兩年下跌的趨勢。



【南非】

由於當地通脹高企，令央行被逼加息，利率超過6厘，創2015年以來最高，按息也跟隨高企，最優惠利率(P)約10厘，當地銀行普遍提供P-2厘至P-5厘的優惠。



【尼日利亞】

自2016年起，當地通脹達雙位數，按息亦水漲船高，達30厘，當地居民可謂等政府援助，多於買樓置業。



●結論

從上述可見，若通脹沒有即時到來的風險，以及曾賴債的紀錄，利率是傾向再低，以歐洲及澳洲經驗，樓價是向上居多，可參考一下。

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