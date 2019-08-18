【深度解構】美股首條防線已失　熊市與否要睇...

自美國2年期債息相對10年期出現「倒掛」後，不少人都憂慮經濟衰退將於未來1至2年內來臨。一旦如此，股市熊市也無可避免，惟目前是否已聞到「熊味」？根據「圖表派」學說，確實有「首條防線」失陷，接下來主要看「兩條防線」，一旦相繼倒下，就不用爭拗了。



【首條防線已「倒下」】

曾多次估中大市走勢、有「技術分析教父」之稱的Ralph Acampora在接受外國媒體訪問時坦言，在過去50多年的職業生涯之中，從未感到如此困惑。他說：「英國脫歐、北韓試射導彈、中美關稅問題，以及美國總統特朗普在社交媒體Twitter發文，從未見過如此混亂的結合。」



他指出，反映美國細價股的羅素2000指數，上周四(15日)已失守了之前一浪的低位(5月31日的1,465點)，收報1,461點。



該指數上周五(16日)大幅反彈2.19%，收報1,493點，只要未來再掉頭跌穿1,461點，細價股「陷熊」就毋庸置疑了。



事實上，若是超級牛市，細價股應炒到如癡如醉，目前該指數距離2018年5月6日創下的歷史新高1,614點仍有一段距離，讓外界十分質疑近期的美股升浪。



【道氏理論】

除了細價股指標，已擁有逾百年歷史的「道氏理論」亦再次響起警號！道瓊斯運輸指數上周四(15日)繼續遭到拋售，雖然上周五(16日)大幅反彈2%，收報9,967點，但走勢上仍有機會步入熊市。一旦如此，大家更熟悉的道指有可能跟隨。



道瓊斯運輸指數上周四收報9,764點，距離5月31日收報9,738點僅差0.3%，一旦跌穿，就會形成「一浪低於一浪」走勢，為重要的熊市迹象。



事實上，該指數在5月31日造底後，7月16日曾反彈至10,794點，事後證明反彈浪見頂，惟浪頂低於4月24日的11,098點，已是熊市迹象，目前一旦「穿底」，熊市走勢就更明顯。



「道氏理論」是根據道瓊斯運輸指數與道瓊斯工業指數(道指)的互動所得出，通常運輸指數會較工業指數具前瞻性。雖然該理論不是100%準確，但回顧在2007年11月21日及1999年9月時，道瓊斯運輸指數皆是率先下跌，隨後道指陷入大熊市。



【美股3大指數如何？】

有「技術分析教父」之稱的Ralph Acampora指出，與羅素2000指數同樣道理，只要美股3大指數失守6月3日低位，股市恐大跌20%或25%。亦即是說，只要跌破6月3日低位，股市就要面臨熊市了。



6月3日道指低位是24,819點；標指為2,744點；納指為7,333點。上周五(16日)則分別收報25,886點；2,888點；7,895點。



至於熊市原因，除了技術走勢，他指，英國「硬脫歐」、香港社會動盪、中美貿易戰，以及美國和伊朗的核武問題，只要任何一件事惡化，後果都非常嚴重，為引領美股3大指數跌穿6月3日低位的致命原因。

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