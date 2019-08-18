財經評論：全球債息續破底　經濟困局更難解

市場續憂衰退，全球債息低處未算低，除大眾關注的美國2年期債息相對10年期「倒掛」外，德國主要債息亦屢創新低。與此同時，世界經濟了無起色，更出現僵化迹象，恐預示當下困局難靠放水消除，後果較2008年金融海嘯式冧市更令人擔憂。



歐元區「一哥」德國自上周三(14日)公布次季經濟按季收縮後，只要今季再縮，就符合衰退定義，使該國10年期債息曾跌至-0.72厘的紀錄新低，並大幅低於歐央行指標利率-0.4厘，反映市場正估計央行9月會深化負利率。事實上，該國10年期債息自2014年以來，就沒有超過1厘，當年亦是歐央行首次推出負利率的年份。然而，過去5年經濟只能橫行發展，目前更邁向衰退邊緣，反映負利率效果不彰！



另邊廂，雖然美國10年期債息仍處於1.5厘左右，但有分析指，若計入通脹，眼下的債息其實是-1.2厘，為1960年代以來最低。再者，美國30年長債息上周曾跌穿2厘，屢創新低，反映市場不看好未來長時期內央行會大幅加息。換言之，全球「負利率」恐大勢所趨，潛在危機與2008年截然不同，經濟僵化帶來的折磨非同小可。



上周有數據披露，在檢視全球2.6萬家除金融機構以外的主要企業後，發現截至去年為止，連續3年無法以營業盈利抵銷償債成本的企業，即俗稱「殭屍企業」，高達5,300間，佔全部比例達兩成，即每5家就有1家；相比之下，2008年經濟處谷底時亦僅14%，可想而知情況嚴峻。



或許「殭屍企業」一詞已司空見慣，沒甚麼大不了，惟該等靠「債冚債」生存的狀況，已蔓延至消費者層面。有數據顯示，美國消費者負債已創歷史新高，撇除最大額度的樓按，整體負債超過4萬億美元。由於聯儲局勢再減息，只會令習慣「先使未來錢」的美國人負債更多、儲蓄率更低。當地截至8月9日，俗稱「加按」的抵押貸款再融資量指標大幅增長36.9%，創3年最高，反映消費者開始利用銀行減按息來借錢消費。



內地經濟形勢也甚具挑戰，有報道指，深圳頂級商廈目前空置率達兩成，部分地區更高見五成，有業主需要大幅劈租才能將物業租出，反映商業活動受全球經濟放緩影響甚大。



眾所周知，「債冚債」是遲早爆煲的行為，目前環球央行為了挽救經濟，急速放寬貨幣政策，惟一旦證明無助經濟重拾增長的話，市場信心就會動搖，債務有可能骨牌式倒下，投資者不宜輕視債息愈跌愈殘的啟示。

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