港股前瞻：港股料技術反彈　但呢個位阻力大

儘管美股上周五顯著反彈，惟港股美國預託證券（ADR）變化不大，恒生指數按比例推算僅微升19點。綜合市場分析認為，儘管恒指本周或會出現技術反彈，但恒指26,500點已有不小阻力，而且大企業上半年業績恐缺乏驚喜，難望吸引資金流入。



港股ADR上周五個別發展，滙豐控股（00005）收報56.67元，較上周五香港收市高0.17元；騰訊控股（00700）收報328.62元，高2.22元。



事實上，富瑞金融資金流報告顯示，截至上周三為止一周，中國股票錄得18.18億美元來自互惠基金及交易所買賣基金（ETF）投資者的資金淨流出，連續七周「走資」，累積「失血」69.46億美元。雖然互聯互通北向交易錄得6.99億美元的資金淨流入，但規模顯著不及對上一周達24.96億美元的淨流出。



與此同時，即使資金經連續32周湧入債券基金避險，但值得留意的是，資金連續兩周撤離新興市場債券基金，單是截至上周三為止一周，淨流出規模達11.04億美元，有別於發達國家債券基金吸資逾171億美元。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，雖然市場繼續憧憬中美兩國就貿易問題「有得傾」，同時兩國會各自出招刺激經濟，但不算很重大的利好因素，預期恒指本周只能在25,300至26,200點之間徘徊。



他又直言，資金流出中港股票的趨勢可能持續，首先是中港經濟前景欠佳，而且重磅股基本因素缺乏吸引力，如騰訊上半年業績只是「普普通通」，而即將「放榜」的友邦保險（01299），就算今年上半年業績好過市場預期，但近兩個月南下內地資金不論是買股票，抑或買保險均顯著減少，下半年業績難望呈強。他暫時僅看好基建股，消費股估值普遍昂貴。



中投傲揚基金經理溫鋼城亦表示，港股或會有反彈，原因是過去四周累瀉逾三千點，而且港股沽空比率持續高企17%，意味或有挾淡倉的機會。不過，如果美國聯儲局官員本周講話「放鷹」，恐怕會成為利淡藉口，估計恒指26,500點會有不小阻力，投資者宜趁技術反彈減磅，暫時較看好內需股及物業管理股。

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