虛擬銀行料掀「燒錢戰」　4至5年方收支平衡

8間虛擬銀行最快將於年底開業，銀行界已經火藥味四起。市場研究機構J.D. Power亞洲及澳洲地區執行主管詹興源接受東網專訪指，整個業界將會掀起「燒錢戰」搶客，估計虛擬銀行開業後需四至五年才達收支平衡，惟香港市場規模有限，擔心未來有部分投資者因而退出市場。



虛擬銀行即是不設任何分行，只限於網上或手機平台使用的銀行，據金融管理局指引，只限持香港居民身份證的市民申請戶口。



詹氏認為，新加入戰場的虛擬銀行若要突圍而出，必須要以市場具競爭力的利息吸納首批存款。然而，傳統銀行亦不可能坐以待斃，料會相應市場發展提高存款利率作反擊，以防止資金流向全新對手，這勢觸發整個業界「大混戰」。他補充，由於金管局曾表明會管理銀行業生態平衡，相信銀行之間的利率戰不可能太過進取，而香港市民將會成為最大贏家。



他表示，虛擬銀行沒有任何包袱，可以隨意調整業務策略，但留意到不少獲發牌機構實際上缺乏銀行業的經驗，雖然其中有部分機構在內地成功推動金融科技或網上保險，但未必可輕易融入香港銀行業獨特的國際文化。至於本身具銀行背景者，如渣打銀行牽頭成立的SC Digital等，將較具優勢。



此外，香港較其他市場獨特，詹興源表示，港人平均持有4至5個銀行戶口，估計市民亦會樂意嘗試開立虛擬銀行戶口以處理較簡單的小額交易，惟料虛擬銀行短期內難以回本，且只能吸納本地客戶，到底一眾投資者是否再有耐性繼續投資如此競爭激烈的市場，需拭目以待。



香港的手機支付發展日見普及，他認為，虛擬銀行的誕生將進一步推動「無現金城市」，市民將更樂於利用手機處理金錢交易，但不能如中國內地般過分追捧「純手機支付」，現金應佔日常交易最少兩成，否則會令整個市場變得封閉。



他又提到，香港下半年面對宏觀不明朗因素影響，包括中美貿易戰持續不斷發展，本地政局不穩亦引起金融界關注，認為社會各界應盡快討論解決方案，但相信各種不穩情況不會有礙虛擬銀行開業的時間表。

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