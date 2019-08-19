華僑銀行：香港未見走資潮　中長期仍樂觀

香港時政轉趨動盪，惹市場擔心引發「走資潮」，不過華僑銀行行政總裁錢乃驥指，暫時未見資金明顯流出香港，展望整體大中華區市場，包括中國、香港、澳門及台灣的發展仍然樂觀，冀將區內的盈利貢獻提升至最高25%，較2018年高出6個百分點。



錢乃驥指出，該行客戶對香港社會事件關注增加，惟於第二季至第三季初均未見走資情況，短期內事件或對香港業務有輕微影響，但對中長期發展仍然樂觀。香港競爭力仍然存在，例如本地人才對國際、內地及海外貿易方面的認識深厚，相關優勢可助香港維持金融及貿易中心地位。



環球經濟放緩下，他指年初至今該行的貸款增長呈放緩迹象，惟中美貿易戰陰霾揮之不去，私人投資轉趨保守甚至延遲投資計劃，進一步削弱貸款需求，料今年該行貸款增長率僅得4至5%，低於去年同期的9%。



不過，他對大中華市場較為樂觀，因該行於區內貸款市場佔有率較低，增長空間相對大，料當區貸款增長將高於集團整體表現。反之，該行於新加坡的市佔率達兩成，直言於環球經濟低迷下，貸款難再錄得顯著漲幅。



他認為，儘管內地經濟放緩，但當地本地生產總值增長率仍有6%左右，相較其他國家高企，對大中華區中長期發展信心強勁。總體而言，冀將區內的盈利貢獻提高到20至25%。



中美貿易戰爆發亦為該行提供機遇，他指出，面對內地出口關稅上漲，廠商或將供應鏈轉移至其他東南亞國家，過程需要銀行支援。馬來面亞、泰國、越南較能受惠，而華僑銀行於相關國家均設有分行，網絡較中資銀行全面，有助抓緊當地業務機遇。



金融業數碼化日益加速，華僑銀行亦加緊革新，計劃於未來三年投入4億元作相關發展，例如擴展大數據分析、數碼化營運流程、提升網絡安全等。該行零售銀行主管王安寶亦指，未來會致力簡化開戶流程及貸款申請，並使交易及支付流程更趨多元化等。

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