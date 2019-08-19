羅尚沛：喬裝的牛氣能維持多久？

上個星期港股果真是峰迴路轉，美股急跌，周四及周五恒指竟然從低位反彈逾800多點，認真神奇超卓。港股與美股背馳並不為奇，但在虛弱的市底，又沒有A股的引領，恒指上星期的表現，是不是已證明港股擺脫了弱勢，進入強勢時代，值得深思。



美國延遲向部分中國貨徵收關稅，只是因為感恩節和聖誕節兩個重磅消費節日，如果缺乏「中國製造」，令到貨架空空，消費者只會怪罪於特朗普，所以此舉並不能演繹為中美關係緩和。加之特朗普忽然把香港處境拉到中美貿戰上，如果是有心緩和，又何需偷換籌碼。



內地公布的經濟數據差過預期，A股靠貴州茅台(600519.SH)單天保至尊撐起，內地大行紛紛把股價已經過千的茅台目標價推到1,500元人民幣以上，無視現時一瓶茅台的終端零售價，已提前透支了茅台酒和公司的增長空間。A股實際上行情仍然低迷，前期的減稅降費確實幫補了不少企業盈利，但無助於消費增長，明顯地政策陷入了「節儉悖論」。



節儉是說個人儲蓄因為面對經濟前景不明而增加，數字上消費就會減少。悖論的意思是儲蓄總量上升，即是銀行可貸出的資金也增加，可刺激投資。可是，中國現在的新增貸款增長既不高，工業生產亦在萎縮中。經濟下行壓力明顯，A股的處境難以為港股提供一個牛市基礎。



再說中期業績，騰訊(00700)中報只能說是不過不失，最壞時間已過，未來新手遊上架應無難度，但看來看去也找不到手遊的高增長亮點，畢竟《王者榮耀》太過厲害，要找個替代遊戲非易事，《和平精英》吸金能力也未算強。廣告方面因缺少了大型體育節目，加上經濟情況廣告商減開支也屬正常決定，而企業互聯網發展至今，仍擺脫不了「原來只是雲業務」的虛弱感。



A股貴州茅台和港股騰訊，兩大班霸皆給人感覺是高估值已透支了不少增長預期，就算現時恒指市盈率只有10倍，但吸引力仍是一般般。美股明顯是華爾街在迫使聯儲局9月減息，舞上舞落難免，恒指近日忽然炒上，反為要謹慎，慎防25,800至26,000點反高潮，8月份還有機會再向下試25,000點。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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