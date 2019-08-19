星展香港：港銀年內未必減息　貿易摩擦最大隱憂

美國聯儲局最近宣布減息，以緩衝經濟下行的壓力。星展香港行政總裁龐華毅認為，港元拆息將會維持穩定，香港銀行明年起才有需要考慮下調最優惠利率（Prime Rate），又估計中美貿易戰對經濟及業務的影響，將於明年才會顯著浮現。



由於中港兩地經濟均有下行風險，他估計，港元拆息經歷早前突然急升的情況後，將會穩定維持約2厘水平，以防止資本大規模外流，故香港銀行今年內未有減息迫切性，即使日後決定減息，低息口環境亦有助保持貸款增長穩定。



他指出，目前中美貿易摩擦為該行最大的隱憂，對貿易、投資、經濟增長都會有影響，加上全球經濟下行及央行利率政策改變，坦言貸款業務將更趨謹慎，如內地科技企業有機會受美國制裁，該行必須清楚了解其潛在風險，包括企業供應鏈是否穩健，才會批出貸款。



他又透露，該行將於年底推出全數碼化的財富管理平台，專攻資產總值較高的客戶，如24小時外匯、股票、信託服務，而非單純普通的活期存蓄戶口。



星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生稱，香港受中美關係不穩因素影響，旅遊零售業會受挫，市民消費意欲亦會降低，估計年內企業貸款增長將放緩至低單位數增長。

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