金發局憂慮港失人和　專注研究5大範疇

金融發展局行政總監許正宇表示，該局下月將會前赴美國進行訪問，向當地講解香港的核心元素仍在，不會受近期的事件影響。他又表示，該局未來政策研究會集中五大範疇，包括大力推廣私人財富管理服務。



今年6月中上任的許正宇接受訪問時表示，金融市場運作未有因現時香港的局勢而出現問題，「八月五日有人發起罷工，但香港交易所（00388）當日的人民幣期貨成交卻創新高，除因人民幣波動要進行對沖外，香港作為國際金融中心，能夠承載其流通量。」



不過，香港零售業已開始受到近期的社會事件影響，金融作為整體經濟一部分，他憂慮若情況持續，亦可能會反映在金融方面。他又指，香港的獨特地位是「聯通」中國內地及國際，直言香港「擁有天時、地利，但似乎欠人和」，冀目前事件可盡快平息。



「未來香港仍有好大發展空間及機遇。目前情況雖不如人意，但要看更長遠一些、具前曕性。若沒把握好香港現時擁有的機遇，是對不住下一代！」金發局稍後會到訪美國，全面向美國的企業及投資者講解香港的核心價值、基礎元素仍在、金融市場營運如常，不受短暫的事件影響，並會加強及繼續鞏固香港有關優勢，又指希望可到訪中東。



他又透露，該局未來會進行各項策略研究，並集中五大範疇。「第一，香港是個聚財的地方，有好多上市公司老闆，公司每年派息後亦要投資。同時，有好多人在港設立家族辦公室，因此將力拓私人財富管理服務。第二是與內地的聯通，現時內地經濟約佔全球的五分一，但國際市場資產配置在中國卻低於此數，國際的資金應可通過香港投資內地。第三是與基礎建設有關，如何在香港金融市場加入科技元素，該局會有更多研究。第四是進一步推動環境、社會及管治（ESG）。第五則是加強人才培訓。」



他續指，金發局自去年進行公司化後，有自己的研究團隊，報告的時效性更好。再者，該局引入新的機構文化，將更加貼近市場，不僅發表報告，還會主動「走出去」，與業界商討政策建議。在報告發表前後亦會做更多工作，如引導市場及解釋落實報告後的好處等。



許正宇過去曾在港交所市場發展科及上市科任職，統籌過包括滬深港通項目，亦曾出任政府政務主任，他說「做過公私營機構，個人好大體會是香港好多機遇得天獨厚，在發揮對接國際的角色時，香港制度得到兩邊（中國及國際）的認可。」

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