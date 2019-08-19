沈振盈：反彈勢頭料持續

過去一周港股進一步下跌，周四更一度跌至24,899點，跟前周收市計，跌幅逾1,000點。還幸於當日即市V形反彈，星期五再進一步上升，收復失地，全周只微跌百餘點。去周的術數預測，是「先反覆，後急升」正正就是全周的走勢。



港股之跌，其中一個原因是本地的一些政治運動影響，特別是當示威者佔領機場後，令到航機停航，引起了市場恐慌，令到大市再急跌。加上外圍發生了阿根廷危機及美國孳息曲線倒掛，美股暴跌，拖累了港股再跌深一點。尤幸恒指在24,800水平現支持，並持續反彈，相信市況應該可以穩定下來。



去周估計，「先反覆、後急升，特別是星期四及星期五兩天。在策略上，可考慮於周初回吐之時趁低吸納，博恒指反彈至26,800點水平。」由於周初跌多了，故此，指數只反彈至25,700點水平，未完的幅度，應該在本周再追回。



本周每日的股市走勢預測：

周一(戊子日)：天干屬金地支屬火，火剋金之局，反覆上落格局。

周二(己丑日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，先低後反彈。

周三(庚寅日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，上落拉鋸。

周四(辛卯日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，大幅回升。

周五(壬辰日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，持續強勢。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。