古勝：港交所轉強 小注跟進

美國總統特朗普將香港政治問題與中美貿易戰掛鈎，兩大因素均對香港前景起重大影響，但今次可謂福禍難料，幸好港股反應都算係咁，上周四及五連彈兩日，恒指從上周四24,899點彈到上周五收報25,734點，與10日線25,782點僅一步之遙，氣氛與走勢確有改善迹象。



不過，大家要留意的是，侵侵一向反口覆舌，今日講完明天又可以唔算數，港股氣氛短期雖然有改善，加上技術指標顯示恒指短期或在反彈(14日RSI從8月13日的18，彈至上周五的29)，但中美貿易戰一日未完，大家都不可以掉以輕心。



睇番上周五恒指反彈238點，帶起指數的個股之中，港交所(00388)、友邦保險(01299)及中國平安(02318)就分別貢獻恒指25點、43點及33點，而新鴻基地產(00016)、新世界發展(00017)、領展房產基金(00823)及長實集團(01113)等地產相關股，就合共貢獻56點，即以上7隻個股，總共已貢獻恒指157點。



正如早前所言，美國在經濟隨時面臨衰退下，減息機會增加將有利本地地產股，但政府同時將本地經濟增長預測下調到0至0.1%，即接近無增長，再考慮到本港樓市受內憂外患打擊，所以都係建議大家當本地地產股隱形，睇少一瓣算數。



策略上，如果真心博港股見短期底部，應該將重心放在重磅股身上，可惜騰訊(00700)出完中期業績後隨即被大行唱淡，股價又彈都唔彈，前景一般。另一重磅股建行(00939)受累A股無力、內地經濟前景不穩，未來隨時有國家任務，增加壞帳上升風險，以及人民幣貶值所引發重新估值等種種不利因素。整個內銀板塊走勢亦見持續弱勢。



反之，港股晴雨表港交所已連彈兩日，相信港股後市如果繼續反彈，佢都一定有運行，上周五股價收報245元，率先重上10日線(約242元)，短期若能在成交配合下上破250日線(約245.4元)，上升動力勢加強，可小注試買，目標價睇20日線(約253元)，跌穿10日線止蝕，一於以小博大！



東方產經專欄作者 古勝

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