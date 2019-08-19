周樂樂：憧憬政策扶持　關注優質科企

在中美貿易戰邊際改善與寬鬆政策預期的影響下，過去一周A股震盪上漲。28個申萬一級行業中，25個上漲，3個下跌。其中，最強五大行業指數是電子、食品飲料、計算機、醫藥生物、通信；最弱五大行業是有銀行、建筑裝飾、鋼鐵、有色、家用電器。



從數據來看，市場仍結構化行情明顯，成長優質藍籌股為主導的行情，成長性新興行業板塊相對較強，周期性傳統行業板塊相對弱。



市場消息來看，中國7月份經濟數據，新增貸款、社融、社會零售總額、固定資產投資等均不及預期，數據基本環比下跌，凸顯中國經濟下滑迹象明顯。德國與英國第二季度經濟環比下滑，而美國經濟除了零售數據強勁外，工業生產等數據環比出現下滑。顯示全球經濟衰退迹象。



從資本市場的表現來看，美國與歐洲均普遍出現了短債收益率高於長債，顯示市場對經濟衰退的擔憂升溫。面對經濟下滑，市場預期中國出台寬鬆政策，消費刺激、降息降準等手段來逆周期調控對沖經濟下滑。8月16日發改委提及了中央政治局會議部署下半年經濟工作的內容，其中，多用改革辦法擴大消費。市場傳出降準降息的傳言，但沒有實現，但對於銀行抵押品的範圍進行擴充，證券公司的融資融券範圍擴容等。銀行間拆借利息持續在低位運行，而銀行資金卻難以流向非銀金融機構與實體經濟，這跟包商銀行處理有關，也與目前經濟下滑下壞帳上升有關。惟有期待更多改革措施出台，促進市場流動性的釋放。



另外，中美貿易關係出現邊際改善。中美約定9月1日就加徵關稅問題進行交涉，令市場預期中美重啟談判。 美國原定9月1日對中國出口到美國三千億美元貨物徵收關稅，改為40%在9月1日如期加稅，剩下59%延遲至12月15日，1%貨物剔出。這主要為降低美國人聖誕節採購成本。然而，美國8月14日公布將中廣核集團等納入「實體清單」，繼續打壓中國企业，增加市場對中美貿易戰持續的擔憂。美國主要針對中國電子及通訊等科技行業進行的打壓，使市場投資者預期中國會對電子及通訊行業出台更多國策扶持，有題材炒作機會。



綜合來說，中美貿易戰前景仍然難料，但全球經濟衰退迹象明顯，或引發更多刺激政策對沖經濟下滑。預計中國出台逆周期調控政策不會是大水漫灌，而是利用好經濟衰退的機會，實現產業調整與優勝劣汰。策略上，避免債務地雷與業績地雷，重大關注受國策支持且具行業前景的優質科技企業。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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