陳政深：經濟信心差　後市難樂觀

港股上周走勢反覆，至周五走強，恒指單日倒升近1%，技術上出現「雙日轉向」之形態，亦即連續兩個交易日的高低位較對上兩個交易日之最低位為闊，同時成交增加。然而，若細加審視宏觀情況，後市仍然隱憂重重。



首先，技術上指數尚未收復位處25,782點的10天線，指數務須收於上述位置之上，後市方能言穩；退一步看，恒指之強勢，基本上乃是基於技術因素居多，恒指14天RSI在8月上旬，基本上全處於30以下之超賣狀態之中，當中更有幾個交易日，RSI跌穿20，這情況在過去絕無僅有，最少在過去5年亦未見出現。反而如果恒指出現5月時的形態，RSI持續在30橫行，而指數逐級向下，對投資者的意志可說更為消磨，而基於對經濟悲觀的氣氛預料將持續反映於投資市場之上，此情況出現的機率不小。



目前宏觀經濟面對的最差情況，是投資者的信心問題；基本上整個市場也見到亦預料到，各國央行的方向只有寬鬆一途，然而與此同時，美國國債、日圓，以至黃金卻是連連破位走強，顯示市場的避險情緒濃厚，但退一步看，卻反映投資者已漸漸拒絕相信，寬鬆貨幣政策對經濟有利，這種信心的消逝，隨時會令經濟前景更加悲觀。



個股方面，中長線而言地產股仍較為可取。儘管樓市交投有所回落，暫時而言仍未見有太強的理性理由令樓市大跌，最少銀行提高按息幅度溫和、失業率未見上升、可見未來之息口環境仍處低水平。信和置業(00083)上周收復10天線，並呈現雙日轉向，走勢上較大市為佳，以往股份波幅較其他地產股大，反彈市值博率高，初步阻力為12.8元的50天線位置，如市況配合，可上望14.5元，止蝕參考則可定於10.5元。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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