陳汝銘：統一企業毛利率向好

儘管外圍經濟不穩，但市場相信內地食品飲料行業仍將平穩發展。統一企業中國(00220)為內地食品龍頭企業之一，主要生產和銷售飲料及即食麵。集團為其產品差異化及高端化的策略成功，加上預期原材料成本下降，增值稅下調等有利因素，下半年業績將會持續增長。



集團剛公布今年上半年業績，收益114.7億元(人民幣‧下同)，按年升2.19%，主要受「湯達人」生活麵及「統一阿薩姆奶茶」收益持續增長帶動。毛利41.95億元，按年增11.7%；毛利率36.6%，同比升3.1個百分點，因原物料價格下降、中國政府減稅降費優惠政策及持續優化其產品所致。股東應佔盈利9.97億元，按年增39.6%。



期內，即食麵業務收益錄得42.68億元，按年增長2.8%。集團不斷推出新產品，並建立屬於集團的銷售方向，不與市場進行價格競爭。旗下品牌又與內地原創動漫合作，藉此與年輕族群展開溝通，吸引關注並產生共鳴，強化品類領導地位與品牌活力。亦有通過網絡銷售平台上市新產品，並以達人直播等新媒體手段推廣。而「湯達人」上半年收入持續雙位數增長，繼續引領5元以上價格帶主流消費，並透過與年輕演員合作，強化品牌與新生代的情感維繫。建議可在8.6港元附近買入，目標9.9港元，如失守8港元則先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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