鄺民彬：美減息力度恐受制通脹

歐洲及亞洲經濟數據疲弱，美國長短期利息倒掛，引發投資者對經濟可能出現衰退的擔憂，金融市場波動劇烈。經濟衰退信號再現，加上美國總統特朗普再度提出美聯儲應更積極地採取降息政策。CME數據顯示，9月降息50個基點的概率升至25%以上，本地地產股做好。但另一方面，從美國7月物價指數來看，CPI上升且超出市場預期，通脹上行或成為美聯儲降息的阻礙。加上，本港社會氣氛仍不平靜，持續對樓市及零售行業造成負面影響，投資者不宜過分樂觀。



中國聯通(00762)公布半年業績，受提速降費、市場飽和、激烈市場競爭以及4G流量紅利逐步消退的影響，營業收入同比跌2.8%；而期內網間結算、網絡、營運及支撐等多項成本開支控制良好，歸屬公司淨利同比增16%。另外，聯通表示目前正與中國移動(00941)、中國電信(00728)洽談5G合作，從而達到減少投資開支、降低資本支出以及提高網絡效率等目的。加上內地5G商用業務將在下半年啟動，料成爲未來的營收及净利潤增長動力，電訊板塊向好，聯通業績後翌日股價飆一成以上。



外媒報道，中方將按計劃於9月赴美進行面對面貿易磋商，但談判日期尚未確定，中美關係稍有好轉，但仍具不確定性，市場密切關注。另一個市場關注的焦點則在上市公司業績，多間藍籌及大型中概股將發布半年業績。港股近期走勢波動，雖然有較明顯的超賣，但仍缺乏反彈動力。實際上，即使中美關係有所緩和，但本港社會氣氛仍緊張，影響亦暫未完全反映。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)

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