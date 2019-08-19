鑫濤：睇實恐慌指數　伺機沽納指期貨

上周美國10年期國債息率曾跌至1.5厘以下的三年新低水平，30年國債息率亦跌至2厘以下的歴史新低水平，這種長期國債息率持續走低的勢頭被視為對美國未來經濟發展的不祥預兆；至於上周美國的2年與10年期債息曲缐曾一度出現倒掛的情況，更被視為美國經濟或很快便會陷入衰退的重要警號！



本月2日，德國30年期國債息率竟然歷史性首次出現了負利率！由於國債息率反映的是市場對未來經濟的預期，而作為歐洲經濟龍頭大國的德國，其長期國債息率竟然可以陷入負值，在在反映市場對未來歐洲經濟發展的預期是何等悲觀。



目前美國國債息率正在不斷下跌中，反映市場對歐洲經濟的悲觀情緒經已擴散至美國了。因此已有一些分析師正在討論，目前正在持續下跌中的美國長期國債息率，未來會否也像德國般會跌至負值水平。倘若市場普遍相信未來美國因中美貿易戰持續惡化，並已經威脅到美國經已維持了10年的經濟擴張周期的話，那麽美國長期國債息率看來將無可避免地跌至接近零甚至陷入負值水平。



一旦真的出現此恐怖情況，料市場上的避險資產如美元、日圓以至黃金等只會不斷受到追捧而走高；至於風險資產如美股，即使沒有出現像熊市般的一浪低於一浪的恐怖惡劣走勢，未來出現恐慌性的大幅波動場面肯定難以避免。



從目前市場上發達國家的國債息率正在不斷下跌的不利形勢來看，建立風險資產淡倉的策略將有極高的獵取短期暴利機會。倘若稍後市場出現了美元、日圓及黃金的即市走勢一同上升的異常走勢，與此同時有恐慌指數之稱的VIX亦見向上爆升，這時看淡未來經濟前景的進取投資者可以做的事情便是，放膽順勢沽出美國股指期貨，特別是在跌市中會有更大跌幅的納指期貨。



本周早段納指期貨的回升若一直受制於100天線阻力(7,641點)，最後更顯著返回10天線以下收市，與此同時，避險資產及恐慌指數則繼續保持強勢，屆時投資者已可以順勢建立股指期貨淡倉。



資深市場人士 鑫濤

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