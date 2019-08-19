盧志威：內地消費股中長線值博

港股在周初，經歷一個大幅跌浪，在周五的時候幸好收復失地，短線有機會回復穩定，但如果政治問題不能得到解決，資金會繼續流走，估值還有下調空間，所以現時只宜短炒。



在整個7至8月的跌浪，MSCI香港的跌幅尤其巨大，其中又以銀行和地產的跌幅最勁，要數最受影響的板塊當然是本地地產股，香港作為中西文化的交匯點，就有地理上的優勢，外資可選擇香港作為進入中國的跳板，中資也會將香港作為國際業務的基地，目前的政治衝擊，已經上升至連機場也受到影響，當中資外資企業租約到期之時，必定會重新審視營商環境，一兩年內的租金和空置率未必受到影響，但如果情況沒有得到妥善處理，下期租約無論是租金升幅還是續租比率都有可能大跌，寫字樓市場的影響會是深遠的。



另一邊廂，多國已經對香港發出旅遊警示，零售市道相信會出現斷崖式下跌，零售商場收租股的收入前景，也不能看得太好。



如果要數強勢板塊，目前最強的一定是中國消費股，在整個跌浪當中， A股的抗跌力本身已經比港股為佳，其中又以消費股表現強勁，部分白酒股甚至屢創新高，就連香港的啤酒股，也都可以跑贏大市挑戰高位。所以在選股之上，如果要多花心機，一定是選不受影響的中資消費股最為值博。當然，偶爾會有例如澳優乳業(01717)的股份，受到沽空機構的狙擊，股價大幅波動，但是中長線的角度來看，只要分散注碼，風險不會太高，況且其他乳業公司，今次未有跟跌，可以證明只要合理分散注碼，中長線仍然一個值博策略。



頂石盛豐資本董事 盧志威(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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