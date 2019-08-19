【名家筆陣】吳小平：港股委靡　定位堪憂

雖然面對着美國政府貿易戰、關稅戰的各種逼迫，A股並沒有如部分華爾街分析員或眾議院議員預測般崩盤，核心資產價格穩定，貴州茅台(600519.SH)股價上周還創出歷史新高；中證500交易區間收斂，民企營運壓力傳言並無體現；新設科創板交投活躍，無懼最高估值的癌症藥公司微芯生物靜態市盈率已高達1,400倍。



更神奇的是，中國貨幣當局面對十年最大貶值壓力時刻，態度相對穩定，在破7回7、再破7又回7的拉鋸戰中，並沒有顯著暴露干預市場的能量，頂多只是在港小幅發央票回收流動性，這樣既保留了關鍵時刻的資金控制力，也不至於被美國財政部再次抓住貨幣操縱的口實，算是定力十足，感覺手上還有很多牌。



但港股顯然遭受重創。兩個月來，恒指已經從最高29,000點回落到上周三的25,200點左右，市值損失巨大，做空者盆滿缽滿。上周三美股暴漲普漲，翌日港股本應高開高走，結果開盤一個小時內就損失500點，大量投資人見高就拋，毫無信心，午盤前指數迫紅。



港股最近傷人太多。筆者熟悉的一位中國著名房地產公司創始人，通電話時說起他所投資的大陸知名保險公司旗下的互聯網金融平台，原本今年應該順利在港股上市，可惜遇到如此下跌風潮，目前IPO阻力極大，投資人無法變現。這筆投資涉及這位保險公司創始人人數眾多的朋友圈，人情壓力巨大。



不僅是退出艱難。有些重要資產乾脆趕緊低價走人。昨日，大陸著名的嘉實元和基金宣布清盤，不再持股。為甚麼？因為這款基金在2014年以2.15倍市帳率（PB）參與了中國石化銷售公司的股權投資，當時大陸所有投資人（包括筆者）都認為這是一筆好交易，有分紅，有港股退出預期。結果港股根本退不出去，破發頻頻，面對當下亂局，嘉實乾脆甩手變現，連可能展期的管理費也不算計了。



比估值更可怕的是，港股定位趨勢不佳。從大陸投資人視角，投資港股最重要的作用，是資產配置加現金分紅，而不是交易獲利，因為港股流動性規模不足大陸兩家股市合計的20%。但港股分紅收益率高企的弊端，就是股價的長期委靡。若是平時，港股作為資產，算是大陸富有或中產的海外配置倒也罷了，不漲也可忍受，但若遇到當下情形，趨勢惡化，各種拋售，爭相走人，那麼再高的現金分紅收益率也會令人心驚肉跳：那不是自己吃自己的養老金嗎，有甚麼可高興的？滙豐控股（00005）給出了好於預期的年報，結果又如何？



香港藍籌與大陸經濟的聯繫，是毋庸置疑的，是不可分割的。如果這些港股的定海神針，也面臨各種無法公開述說的經營壓力，那港股再便宜，前途也令人憂心。



中國金融市場有個特別神奇的A-H溢價指數，老外實在很難理解：為甚麼一模一樣的股票，港股要便宜很多？更神奇的是，這個指數，從一九年初至今，不僅沒有任何收斂，更放大了30%。更更神奇的，從現在看這個指數的未來半年趨勢，95%的大陸私募基金經理認為，差價還將擴大。



港股的投資價值，正在急速惡化。我們唯一可以安慰自己的是：全球，真的找不出比港股更便宜、更方便、分紅收益率更高的市場了。這句話，是該笑，還是該哭？在全球利率不斷減息下滑的今天，在負利率債券不斷擴大的今天，不覺得有點荒謬嗎？



吳小平

曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。

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