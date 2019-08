大健：人事管理傾向捨難取易

Your safety is our priority.(你的安全是我們的優先考慮。)相信不少打工仔最近一個月都曾在公司或高層以公司名義發給全體員工的電郵中見過這句說話。可是作為負能量打工仔一員的我,總覺得這句說話背後的意思就是公司對員工說,其實員工返唔返工才是公司的首要關注。



自己沒有去收集各大機構這類發給員工的電郵,但根據所見所聞都能預估這些電郵內容都大同小異。先感謝員工們緊守崗位,然後提醒員工要留意交通情況,結尾當然有那麽句your safety is our priority。



筆者向來相信在這個世界確實沒有誰不能失去誰這回事,但同時也相信人都傾向捨難取易,所以平時無事無幹,也逼不出那股可以失去誰的勇氣。僱主與員工之間也是各取所需的關係,公司需要員工的勞力和時間,員工需要公司發放的薪金。即使你的老闆如何睇你唔起,如何說你辦事不力,但老闆一日不炒你,即證明在老闆心目中仍有一些用途,這個用途可能連你自己也不為意,作為下屬若果猜透這一點,往往可以要風得風。



其實這種關係可能無處不在,不單是老闆與下屬,可以是人與人之間,也可以是城市與城市之間,甚至國與國之間。



大健

中環金融人,亦是科技顧問公司始創人。

