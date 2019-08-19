延長禁令寬限期存隱憂？特朗普揚言不想與華為做生意！

美國商務部放寬對華為禁令的期限，將於當地時間周一(19日)屆滿。外界盛傳，美方將延長寬限期3個月，暫時允許企業繼續向華為供貨。美國總統特朗普周日(18日)向媒體表示，考慮到國家安全因素，完全不想與華為做生意，有關決定將在周一正式公布。



特朗普早前曾在社交網站發文，提到美國經濟至目前為止是世界最好，各行各業的失業率處於最低水平。另指中美貿易協議一旦達成，國內經濟有望大幅增長，因為中國會支付關稅，進口貨物的價格下降，屆時會透過關稅收益幫助美國農民，形容國家未來美好。



華為本月9日公布自行開發的作業系統「鴻蒙EMUI10.0」，宣稱隨時可用在新手機上，取代Android系統。華為始創人任正非上周五(16日)指出，如果美國不讓Google向華為提供Android系統，世界上將出現第三個系統，對美國來說並無好處，因為「小兄弟說不定要比老大哥幹勁大」。



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