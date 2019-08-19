「基金教父」雷賢達：信心危機恐累股樓大冧

港股上周四盤中曾下試今年低位，之後迅速反彈，並連續兩個交易日做好。不過，「基金教父」雷賢達接受訪問時表示無意估底，但直言恒生指數去年見底水平（24,540點）未必是今年低位，「熊市」未完亦不出奇。他更表示，除了中美貿易戰的不明朗外，近期香港政治問題觸發的社會事件響起很大「警號」，憂慮會否重演上世紀八十年代的信心危機，股市及樓市會顯著調整。



富瑞金融資金流報告顯示，截至上周三為止一周，港股基金錄得逾兩億美元來自互惠基金及交易所買賣基金（ETF）投資者的資金流出。儘管規模不大，惟走資情況已經連續十五周，為該行編纂有關報告以來最長紀錄，累積金額達25.67億美元（約200.22億港元）。

雷賢達表示，現時香港在內憂外患等負面因素下，作為基金經理不會貿然入市，若形勢有變反而會傾向套現，所以近期滙豐控股（00005）及防守力較強的公用股亦成為沽售對象。雖然地產股的股息率已升至歷史高位，但折讓率依然不足以反映市價。



他又表示，若中美不改變強硬立場，雙方可以達成貿易協議的機會渺茫，而香港的情況更令人困擾，社會事件至今未見有突破，倘衝突繼續加劇及發酵，將會出現積累的影響（accumulative effect），最終觸發「雪球效應」，憂慮會否出現如1983至1984年及1989年時的信心危機。



現時市場憧憬美國聯儲局減息可幫助金融市場氣氛，但雷賢達稱，環球央行再次進行量化寬鬆、甚至減息至零水平，不代表可以刺激經濟。環球經濟有衰退風險下，私人消費及企業投資意欲差，影響企業盈利增長，故減息實質對股市幫助不大。



香港樓市亦沒有可能再一枝獨秀，他認為部分投資者只看到未來持續低息環境及香港住宅供應不足，但未看到全局，最重要是視乎市場需求，倘出現信心危機，買家絶對不會入市，因此呼籲投資者要做好準備，樓價或有顯著調整的風險。



另方面，交銀國際董事總經理洪灝表示，港股基金持續走資只是反映國際投資者對香港股市短期信心疲弱，更令人憂慮的是若香港的情況再不穩定下來，可能連長期投資者亦會撤離，並且會削弱內地資金南下意欲。



他又說，即使恒指已經連跌四周，累挫逾3,000點，短線應該會出現技術反彈，但可持續性會很差，之後很大機會跌穿去年低位，或較目前水平再下挫2,000點，原因是資金流前景不容樂觀之際，第三季經濟表現勢必較第二季差很多，對於一個長線投資者而言，並無誘因要急於在目前市況「撈底」。



事實上，大和資本市場亞洲（除日本外）股票研究部首席經濟師賴志文早前曾警告，在前所未有的社會動盪、中國經濟放緩及美國挑起的貿易戰等層層陰雲籠罩下，香港經濟正面臨一場「完美風暴」，更直言「現在跟1997年有很多相似之處，唯一不同是現在所有指標看上去都要比那個時候差得多。」



樓市專家紀惠集團行政總裁湯文亮之前亦表示，近期香港示威活動的負面影響尚未反映出來，今次經濟下沉及樓價下跌的情況或慘過○三年「沙士」疫症的時候，樓價可能出現斷崖式下跌，尤其是細價樓為甚。

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