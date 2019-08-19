地產專題：公屋納米戶呎嗌2.24萬　媲美豪宅價

樓市氣氛轉差，惟納米戶做價依然強硬，連公屋叫價都癲過私樓。目前各區實用面積低於二百方呎的公屋放盤，市場僅剩約10個，當中黃大仙鳳德邨同類單位，已補價自由市場每方呎嗌22,449元，挑戰全港最貴，媲美豪宅價。未補價第二市場亦不遜色，將軍澳景林邨放售呎價近15,000元，勢創該市場新高。



《東網》統計全港約20個提供納米單位的公屋，當中只有8個屋苑有該類放盤，當中大部分為未補價第二市場物業。其中鳳德邨於自由市場及第二市場，各有1個盤源。



富誠地產潘祖兒表示，該項目碧鳳樓低層一個實用面積147方呎單位，已補價交吉叫價330萬元，呎價逾兩萬元。雖然該類單位市值月租可達8,000元或以上，但由於開價高於三球，市場有其他投資選擇，故缺乏承接力。該屋邨紫鳳樓一個低層實用面積155方呎單位，上月中售298萬元，呎價19,226元為全港公屋最貴。據了解，同區樓齡較新的私樓現崇山近期成交呎價，亦僅約1.8萬至2萬元。



至於未補價公屋市場呎價最高放售單位，為將軍澳景林邨放盤。世紀21將軍澳魏仕良透露，該項目景桃樓實用面積150方呎單位，第二市場開價220萬元，呎價約14,667元，挑戰全港第二市場公屋呎價新高。同座高層連租約單位，實用面積153方呎，已補價市場開價298萬元，呎價亦達19,477元。若以現時月租8,500元計，租金回報達3.4厘。



其他放盤不少均來自東九龍，世紀21聯誠謝寶昭稱，觀塘翠屏北邨翠樟樓低層單位，實用面積145方呎，自由市場開價280萬元，呎價19,310元，同時在第二市場以160萬元放盤。而黃大仙竹園北邨都有同類盤源，富誠地產指出，該物業蕙園樓低層20B室，實用面積164方呎，未補價第二市場開價130萬元，呎價7,927元，若有準買家有意連地價購入單位，亦可以自由市場出價洽購。



事實上，公屋納米戶一盤難求，往往都以破紀錄價售出，但成交就極為罕有。據利嘉閣資料，今年截至七月中為止，全港只錄7宗實用面積200方呎以下公屋買賣登記，較去年同期少約50%。



新界公屋做價雖較市區為低，惟市場只得一個放盤。世紀21奇豐周淑萍表示，單位為沙田廣源邨廣楊樓低層實用面積153方呎單位，現僅於第二市場叫價88萬元放盤，呎價5,752元。



而其餘新界各區公屋，暫未見有納米買賣放盤，但每當有成交售價仍理想，如屯門良景邨良俊樓中層實用面積153方呎單位，自由市場售價219萬元，呎價約14,314元為屋苑新高。



資深投資者吳龍飛認為，已補價公屋納米單位受投資者追捧，可購入收租，不少同屋邨分支家庭客，都購入該類細單位自用，方便日常照應，以致市場有一定需求。他估計，短期內該類公屋單位樓價仍有上升空間。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。