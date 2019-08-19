【市前重點睇】港股黑期漲近300點　金價企1510美元

●美匯指數跌至98.19，離岸人民幣(CNH)反覆企7.0446，港匯低見7.8446，圓匯回落至106.44，歐元企1.1093，英鎊升上1.2158。金價於1,510美元關爭持。布油見58.94美元，紐油報55.13美元。道指期貨升逾百點。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指漲近300點。



●美國總統特朗普表示，美國正在與中國商談，但尚未準備好與中國達成貿易協議。假如香港出現類似天安門事件的鎮壓情況，將會損害中美之間的貿易談判。

-白宮經濟顧問庫德洛不認同美國經濟走向衰退，並指最近中美電話會談有積極進展。



●傳美國將延長對華為禁令寬限期3個月，暫時允許企業繼續向華為供貨。但特朗普稱，考慮到國家安全因素，完全不想與華為做生意，有關決定將在周一(19日)正式公布。



●道指上周五(16日)收報25,886點，升306點或1.2%；標指收報2,888點，升41點或1.44%；納指收報7,895點，升129點或1.67%。 https://bit.ly/2ZcGXFd



●美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特傾向聯儲局在7月維持息口不變，但距離再減息已很接近，目前仍有待觀望更多經濟情況。



●美國10年期國債孳息率上周五收報1.5538厘，升2.69點子。



●標普料美國12個月內衰退機會35%。



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報25,753點，升19點。



●紐約期油上周五收報每桶54.87美元，升40美仙或0.7%；布蘭特期油收報每桶58.64美元，升41美仙或0.7%。

-石油輸出國組織(OPEC)表示，隨着經濟增長放緩以及貿易戰長久持續，今年剩餘時間全球石油市場面臨「有點悲觀」的前景。



●紐約期金上周五收報每安士1,523.6美元，跌7.6美元或0.5%；全周計累升約1%，已經連續三周錄得升幅。



●英國富時100指數上周五收報7,117點，升50點或0.71%；法國CAC指數收報5,300點，升63點或1.22%；德國DAX指數收報11,562點，升150點或1.31%。 https://bit.ly/2ZaF7Vp



●德國財政部長Olaf Scholz暗示，德國在經濟危機中可能拿出500億歐元的額外支出。另傳該國準備在經濟發生衰退情況下實施赤字預算。



●英國首相約翰遜將於8月21至22日前往德國和法國，屆時將明確表示該國無論是否達成協議，都將於10月31日離開歐盟。



●中國人民銀行宣布改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制，以提高LPR的市場化程度，發揮好對貸款利率的引導作用，推動降低實體經濟

融資成本。

-分析人士認為，LPR改革堪比一次不對稱降息；預計銀行息差將受到壓縮，銀行股料承壓。



●「基金教父」雷賢達：信心危機恐累股樓大冧。 https://bit.ly/2HdudrQ



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