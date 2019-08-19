【股民熱話】香港「獨立關稅區」地位有何重要？

香港社會持續動盪，至今尚未有解決的迹象。另一方面，中美貿易戰不斷升級，美國總統特朗普的發言時好時壞，令人無所適從。



近日特朗普更多次在社交平台談及香港，到底近期股民成日聽到關於香港的「獨立關稅區」地位，是甚麼回事，會唔會成為今次貿易戰的焦點？



基本上，從去年末季香港經濟增長開始倒退，足證香港經濟是中美貿易戰下的受累者，貿易和運輸物流業(去年佔香港GDP 21.5%)首當其衝，投資氣氛轉差影響着各行各業。香港既是中國企業主要的海外融資中心，擁有全球最大的離岸人民幣資金池，當好國際金融中心的角色，本來就是香港經濟賴以抗逆的重要本錢。但正因如此，容易被視為兩強爭霸中，爭奪利益的戰場。



現時，在國際貿易關係上，香港被世界貿易組織列為「獨立關稅區」，即雖然政治上香港是中國的一部分，但經濟上被國際看待成一個「獨立」的個體，經濟自由得到保障。在中國市場尚未完全開放之下，香港這個「獨立關稅區」的地位，不但保住了香港的經濟繁榮，還使得中國能藉香港這個對外窗口來與海外連繫，外資對直接投資中國內地市場未具信心，香港就成為一個安全的跳板，可謂各取所需兩相宜。



隨着中國加大對外開放力度，香港這個「連繫人」又或者「中介」角色醞釀轉變。冷不防一場貿易戰，拖慢中國經濟發展和人民幣國際化進程，香港作為中國對外貿易樞紐的角色再次凸現。對中國而言，若然中美貿易戰將會成為一個持久戰，保留香港「獨立關稅區」地位存在戰略意義。



問題是，香港要保住「獨立關稅區」地位，必須體現個體於貿易事務上有完全的自治權，這從「一國兩制」和《基本法》中得到體現。可如今一場修例事件弄得滿城風雨，香港頓成國際焦點，中國如何理性明智地化解風波，別觸動香港繁榮之根本——高度自治，至為重要。若然今次香港政治事件動搖根本，演變成為美國「出牌」的理由，影響香港的「獨立關稅區」地位，在貿易、金融、旅遊零售相繼出事下，以香港的經濟結構，還剩甚麼可依靠？



不過，凡事不能睇單方面，香港的「獨立關稅區」地位對中國具戰略意義，而在外資眼中，香港也是東南亞重要的資產管理中心，亦是進入14億人口中國內地市場一個相對安全的跳板。除非抱着不惜各自封閉市場的「攬炒」心態，否則在中國和歐、美等大國的眼中，香港還是值得共同維護的一道中國門戶。



總不希望香港成為中美矛盾的焦點，畢竟香港經濟只是一個小個體，長年累月所建設的法治、市場化體制、人才專業等等的基礎，成就出這個國際都會。既來之不易，未來實有賴中國、香港，以致國際的共同尊重和守護，才能繼續發揮其門戶角色，貢獻世界經濟。



東方產經專欄作者帥哥

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