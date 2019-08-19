僑雄國際披露稀土礦項目收購進展

僑雄國際(00381)公布，公司有意願收購目標公司的若干股權，目標公司礦項目為產於鹼性花崗岩及其內外接觸帶中以褐釔鈮礦為主的大型稀有稀土金屬礦床。



據報告，截至2017年底，中國稀土儲量4,400萬噸，排世界首位，稀土儲量佔全球總儲量三分之二，其次是巴西及越南。



目前已探明資源儲量，勘探報告通過四川省廳評審並完成資源儲量備案，目標公司正辦理探礦權轉採礦權的後續事項。礦區交通方便，礦山開採技術條件簡單，適合露天採礦及全年作業，目前公路可直通礦區，3公里連接柏油路，至最近鐵路貨運站20公里。該礦體規模大，形態簡單，分布均勻、厚度穩定。礦區主要有價金屬鉭鈮品位接近，通過選冶聯合工藝流程已做到鉭鈮和伴生金屬綜合回收利用，所以對目標公司而言礦床整體綜合利用的經濟潛力非常可觀。按單質金屬計算，礦區預期潛在價值約6,000億元人民幣(下同)。據中國稀土網站，2019年上半年稀土平均價格為每噸69,500元。



另外，董事會宣布，已分別委任張寶河及馮憲飛為有關可能收購事項的臨時項目董事及臨時項目顧問，負責推進事項。完成後，會正式聘請兩人負責目標公司的管理營運。



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