澳洲成峰高教完成澳洲新校名註冊

澳洲成峰高教(01752)公布，據其高等教育的核心領域及戰略發展目標，已在澳洲和中國的相關監管機構完成註冊新校名Australian National Institute of Management and Commercerce的程序。



截至2019年6月30日止財政年度，與中國10個以上高等教育機構達成合作計劃，啟動課程創新計劃，特色是結合傳統的管理和商業課程與最新數碼化技術應用。



公司在澳洲科技園(South Eveleigh, Sydney)整層租用的新樓宇如期完工，經監管機構TEQSA批准，可招收海外學生院校與課程之聯邦註冊學生人數由1,500增至2,000，將使學生容量增加超過當前容量的30%以上。



於2019年8月16日，澳洲高等教育質量與標準署批准於塔斯曼尼亞州霍巴特(Hobart)市的第一個州際分校。即日起，將可開始招收第一批學生。



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