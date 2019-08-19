亞洲股市：日股漲逾百點　韓澳股穩升

美股上周五(16日)向好，亞洲主要股市報升。日本日經225指數漲165點或0.81%，報20,584點。軟銀集團升逾1%，傳公司計劃向其員工(包括行政總裁孫正義)提供高達200億美元貸款，以讓員工投資由軟銀發起的願景基金2(Vision Fund 2)。



南韓首爾綜合指數升9點或0.5%，見1,936點。南韓交易所表示，Fusion Data Co., Smark Co.及Deco & E Co.如未能在8月26日之前提交上半年的業績報告，屆時將立即退市，Fusion Data股價挫逾8%。



澳洲悉尼普通股指數亦升43點或0.67%，報6,529點。Lendlease Group漲逾8%，公司由於工程及服務業表現不佳，首季淨利潤按年跌41%，至4.67億澳元。



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