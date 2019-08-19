港股升上二萬六關　深圳概念落鑊　內房做好

人民銀行改革貸款基礎利率(LPR)形成機制，被視為另類減息。港股高開260點後升幅擴至超過400點，高見26,180點；暫於26,000水平上落。國企指數升過百點，重上一萬點大關，主板成交近200億港元。



幾隻重磅藍籌領漲，騰訊升2.4%；友邦保險升2%；滙豐控股升1.7%；中國平安升升1.3%；建設銀行升0.7%。



中央支持深圳建「中國特色社會主義先行示範區」，深圳概念股炒上。深圳控股曾飆16%，重上3元；深圳國際飆12%。



內地變相減息，內房股有支持，碧桂園升3.6%；華潤置地升3.1%；中國海外升2.6%；融創中國升3.6%；佳兆業飆逾9%。





【09:21】友邦騰訊領漲 申洲創新高

外圍氣氛好轉，道指期貨升過百點；港股開市漲260點，恒生指數報25,994點；國企指數高開87點，報10,052點。



申洲國際飆6.8%，創117.8港元歷史新高，是表現最佳藍籌。友邦保險及騰訊兩大重磅股領漲，分別高開1.7%及1.3%，3股合共貢獻恒指近百點。



其他藍籌股普遍向上，舜宇光學升3.5%；碧桂國及創科實業升2.4%。中國聯通回吐1%，是表現最差藍籌。



滙豐控股及工商銀行升0.8%；中國平安升1.3%；建設銀行及香港交易所無起跌。



個別地產股做好，新鴻基地產升2.3%；長實及恒基地產升1.4%；信和置業升1.2%；領展升近1%。



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