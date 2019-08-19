【即市分析】內險股回穩　短線博唔博得過？

東方產經專欄作者股博士：美國總統特朗普近期對香港問題特別關心，並將其與中美貿易戰問題掛鈎，是危機還是轉機，即管等着瞧。港股氣氛改善，反應正面，適逢有個別內險股公布業績表現唔錯，上周尾段內險板塊見起色，究竟是福是禍？(保險板塊追蹤：https://bit.ly/2rzVFea )



就睇睇兩大內險股動向。中國平安(02318)剛公布業中期業績，期內盈利按年增長68.1%至976.76億元人民幣，受惠營運利潤快速增長，派中期股息每股現金0.75元人民幣，表現唔錯。公司高管表示，集團未來金融業務可望保持強勁，科技業務的收入貢獻將繼續上升，儘管面對外圍眾多不確定性，仍有信心保持盈利穩定增長。



大行麥格理就認為，平保核心營運數據合理，每股盈利按年增長68%，較市場預期高出14%。該行又指其估值便宜，為中國金融板塊首選，目標價116元，維持其「跑贏大市」的投資評級。



走勢上，該股股價受佳績帶動，上周五反彈2%，重上10日線，短期若能在成交配合上破91元關阻力，應可更上一層樓，可先放入觀察名單。



至於另一隻相對難炒的中國人壽(02628)近期股價同樣反覆向下，不過上周跌至17.4元水平開始有承接，而此位貼近6月低位17.5元，短期可關注相關水平支持，若能守穩，後市有機會短彈一轉，目標價19元，跌穿17.3元止蝕。

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