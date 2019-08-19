異動板塊：深圳概念炒起　深控飆高逾一成

中央支持深圳成「先行示範區」，相關概念股周一(19日)顯著做好，深圳控股(00604)高開近9%進一步抽上，現升幅擴大12%報2.9港元，成交額錄得逾4,700萬元；深圳國際(00152)現亦升8%報15.1元；深圳高速公路股份(00548)則彈1.2%報9.04元。



中共中央和國務院表示，支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。按照發展目標，到2025年深圳建成現代化、國際化創新型城市，到2035年成為國家建設社會主義現代化強國的城市範例，至於到本世紀中葉，深圳要成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標杆城市。



另外，深圳將會促進與港澳金融市場互聯互通和金融基金產品互認，在推動人民幣國際化上先行先試，探索新跨境金融監管；另外，以深圳為主陣地建設綜合性國家科學中心，在建設大灣區國際科技創新中心當中，發揮關鍵作用，並推進在深圳工作和生活的港澳居民，在民生方面享有「市民待遇」等。並允許取得永久居留資格的國際人才在深圳創辦科技型企業及擔任科研機構法人代表。



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