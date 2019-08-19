港股格局：麥嘉嘉料可彈上26500

恒指周一早間升超過400點，升穿26,000點關口，上證綜合指數亦升超過1%。



獨立股評人麥嘉嘉表示，美國總統特朗普稱已安排近期和中國國家主席習近平通電話。另外，人行宣布改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制，被市場視為變相減息，同樣為中港股市帶來刺激。她指，人行這項改革可加快貨幣市場利率政策傳導至貸款市場利率，活化融資市場，亦有機會降低實體經濟的融資利率成本，但實際效用還看周二(20日)公布的貸款市場報價利率。



她認為，恒指已在24,899點初步見了短期低位，反彈阻力先看26,500至26,800點水平，回補早前留下的下跌裂口位。若投資者要短炒，深圳相關概念股包括深圳控股(00604)、深圳國際(00152)、佳兆業集團(01638)及龍光地產(03380)等可看高一線，預期中央支持深圳成為「先行示範區」的消息仍會持續發酵，短線利好相關股份走勢。



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