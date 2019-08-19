【瑞銀推介】資金流入平保認沽證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：中國平安公布業績，上半年營運利潤按年增長23.8%，淨利潤增長68.1%。今次平保業績好過市場預料，業績帶動平保股價上周五(16日)做好，高見90.15港元，升3.3%，經過這一次的急升，該股已重上10天線之上，不過其他移動平均線仍有待突破。



由8月13至15日的3個交易日內，平保認購證累計約有1,850萬元資金淨流入，如果由7月25日開始計算，認購證累計資金淨流入更達8,493萬港元。



根據瑞銀於上周五的即市資金流紀錄，資金流出平保認購證，並反手買入認沽證，如投資者看淡平保，可留意認沽證(12554)，行使價84.43元，2020年1月到期，有效槓桿約6.7倍。



如投資者繼續看好平保，可留意認購證(22043)，行使價91.93元，2019年11月到期，有效槓桿約10倍。



另一隻熱門股份騰訊控股業績後則急跌，連日下試325元水平，股價已失守所有主要移動平均線。其業績收入按年增長21%，落後於市場一般預期，不過上季非通用會計準則純利增長19%，貼近市場預期上限。不過市場未有收貨，經過上周的急跌，騰訊現時的9天RSI相對強弱指數已跌穿30，為市場人士普遍認為超賣的水平。



根據瑞銀於上周四(15日)和上周五的即市資金流紀錄，資金流入騰訊認購證，反映投資者或看好其短線的走勢。不過由於近日該股跌勢非常急，之前較熱門的認購證或已變得非常價外，如投資者看好騰訊，可留意認購證(20198)，行使價350.2元，2019年11月到期，有效槓桿約9.6倍。



相反，如投資者看淡騰訊，可留意認沽證(21100)，行使價337.8元，2019年10月到期，有效槓桿約11倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



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